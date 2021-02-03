На атомных электростанциях Украины решили добывать биткоины

Министерство энергетики Украины собирается узаконить майнинг с помощью электроэнергии АЭС.

Украинское правительство рассматривает возможность добывать криптовалюту, используя для этого производственные мощности атомных электростанций. Этот вопрос обсуждался в конце января в ходе специальной встречи с представителями ГП «НАЭК» «Энергоатом» и отдельно взятой частной компании, которая производит спецоборудование для майнинга. А по ее итогам в Кабинете министров предложили организовать «станцию цифровой энергии», чтобы майнить биткоин, обещая принести государству многомиллионные прибыли.

Эти новаторские инициативы были впервые озвучены весной прошлого года на фоне резкого подорожания биткоина, который в общей сложности вырос в 2020 году на целых 240%. Депутат от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал поручение Минэнерго , адресованное директору развития ядерной энергетики и атомной промышленности «Энергоатома». Этому чиновнику было предписано проработать нормативные и технические вопросы реализации проектов по майнингу криптовалют «с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, произведенной на АЭС».

В министерстве не стали отпираться и сразу же подтвердили подлинность документа. По словам его спикеров, в Украине имеется профицит производства электроэнергии. И вместо того чтобы снизить ее стоимость для потребителей — в первую очередь для простых граждан, которым не на что платить коммуналку, — неолиберальные эксперты предлагают зарабатывать на крипте. Несмотря на спекулятивный и непрозрачный характер этого бизнеса, от которого официально отказались власти многих развитых стран, включая обладающую модернизированным энергетическим сектором КНР.

«Можно остаться в советской модели, то есть тратить ресурсы на поддержку того, что есть, но при этом должны осознать, что это создает идеальные условия для коррупционных злоупотреблений… Однако есть другой путь к успешному будущему. Можем реально трансформировать «пассив» в «актив». Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии — направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволит сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка», — радостно сообщали на сайте украинского министерства, умудрившись сделать ритуальный реверанс в сторону политики декоммунизации. Хотя украинские атомные станции по сути относятся к тяжелому наследию советского оккупационного режима, который в свое время щедро подарил их независимой Украине.

Звучит как перемога, однако проблема в том, что за словами про «принципиально новую экономику» может скрываться попытка официально легализовать достаточно старые и совершенно незаконные для Украины аферы. Еще в мае 2019 года украинские правоохранители разоблачили майнинг в режимных помещениях Южно-Украинской АЭС, причем, судя по сообщениям прессы, к афере могли быть причастны сотрудники Национальной гвардии Украины, которые занимались охраной атомной станции. И эта скандальная новость облетела все мировые СМИ, потому что добыча биткоинов на АЭС напоминала реализованный сценарий фантастического фильма, снятого в жанре постапокалиптического киберпанка.

Сотрудники СБУ изъяли оборудование и кабели, установленные на станции злоумышленниками, передав материалы в суд. Однако со временем резонансное дело перестало быть на слуху, постепенно исчезнув со всех информационных радаров. Как писали украинские телеграм-каналы, теневой заработок на биткоине наверняка имеет распространение на разных украинских электростанциях, однако он якобы находится под покровительством влиятельных чиновников, что позволяет избежать большой огласки и ненужных проблем.

Анонсированные действия Министерства энергетики Украины по сути являются первыми шагами на пути к легализации майнинга, что полностью отвечает духу и букве либертарианской идеологии «слуг народа», не говоря уже про трескучие лозунги о всеобщей цифровизации. Однако государственный контроль над майнингом обещает быть минимальным, что открывает широкие возможности для всяческих махинаций, потому что криптовалюты и механизмы их вывода сами по себе относятся к теневому сектору экономики. Не говоря уже о том, что под новый проект сразу же привлекается конкретная частная фирма, что наводит совершенно очевидные мысли про его коррупционную составляющую.

Независимые эксперты уже говорят, что пресловутая «станция цифровой энергии» может оказаться очередным способом обогащения частных лиц при участии их группы поддержки в украинском Кабмине. Располагая доступом к самым большим АЭС европейского континента, современные хипстеры могут получить в свои руки фантастические возможности для самых причудливых комбинаций, которые не снились Остапу Бендеру . И никто толком не узнает, сколько они намайнили за счет дешевой электроэнергии украинских атомных станций и сколько денег было выведено после этого через полукриминальные пункты обналички крипты, на которых обычно пасутся самые сомнительные и мрачные персонажи с Даркнета.

Но главная проблема атомного майнинга лежит в совершенно другой, еще более серьезной и значимой, плоскости. На сегодня еще не ясно, насколько это скажется на безопасности атомной энергетики, ведь проектировщики АЭС не закладывали в них никаких дополнительных майнинговых нагрузок. А большинство украинских энергоблоков и без того давно нуждаются в серьезной модернизации и ремонте, о чем регулярно напоминают в новостях внеплановые аварийные отключения.

«Зеленский жалеет, что у Украины в 2014 не было ядерного оружия. А то бы мы «говорили на равных со всем миром». Тема ядерного оружия в последнее время поднимается довольно часто, превратившись в современную версию «золота Полуботка» — волшебного средства, способного решить все наши проблемы. Но, на самом деле, отсутствие ядерного оружия — это жирный плюс. Потому что будь оно у нас, мы бы уже давно им по кому-то долбанули. Или, что даже более вероятно, сами по себе — в процессе разборки рейдеров за 10 гектаров земли в какой-нибудь Кировоградской области. На самом деле, говорить сейчас стоит не про ядерное оружие, а про атомные электростанции, советские мегазаводы, «уставшие» мосты и так далее — все то, что давно исчерпало сроки эксплуатации и что может **нуть в любой момент, забрав от сотен до миллионов человеческих жизней. Потому что вопрос уже не «если», вопрос исключительно «когда», — предупреждает об этом на «Фейсбуке» киевский журналист Вячеслав Чечило.

Украина уже пережила в своей истории масштабную атомную катастрофу, а ее жители лучше других осведомлены о реальной цене ошибок и экспериментов на промплощадке АЭС. Так что им, наверное, не стоило бы слишком легкомысленно относиться к этой гипотетической угрозе. Чтобы желание заработать шальные деньги на майнинге не конвертировалось бы в итоге в какой-то нелепый «Крипточернобыль».