Эксперты оценили вес санкционных рисков в курсе рубля 

Санкционная премия в рублевом курсе доллара и евро составляет 8-15%, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

При этом они полагают, что не стоит ожидать новых опасных санкций, и соответственно — скачка курсов основных резервных валют против рубля.

Признаки слабости рубля проявляются в том, что рублевая цена нефти сорта Brent обновляет в последние дни многолетние максимумы и уже превысила 4,45 тысячи рублей.

То есть на фоне стремления цены нефти к психологически значимому уровню 60 долларов за баррель (максимум за год) рубль растет медленнее и далек от аналогичных максимумов против доллара и евро, которые тогда стоили около 64 и 70 рублей, соответственно. В четверг вечером курс доллара равнялся 75,7 рубля, евро — 90,6 рубля.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ 8-15%

Геополитика выступает сейчас доминирующим фактором курсообразования российской валюты, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "С учетом рыночных драйверов, в первую очередь конъюнктуры рынка энергоносителей, вес геополитического фактора в ослаблении рубля можно оценить в 8-10%", — полагает он.

Нерезиденты в последние недели устойчиво сокращают позиции в рублевых активах, что видно, например, по нисходящей динамике длинных ОФЗ, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Именно увеличение оттока капитала в ожидании дальнейшего ухудшения отношений России с Западом и определяет существенно заниженный курс рубля, считает он.

"В связи с этим премия в курсе доллара есть и весьма значительна, если принять во внимание, что в 2017 году при средней цене Urals в 53 доллара за баррель и торговом балансе, примерно таком же, как ожидается на 2021 год, курс бивалютной корзины сложился на уровне 62 рублей, а в январе 2021 года она стоила 82,4 рубля. Это сравнение, безусловно, не означает, что курс рубля занижен на 20 рублей. Однако надбавка в 7-9 рублей присутствует, безусловно", — оценил Вайсберг.

компании "Открытие брокер". Текущую премию за внешнеполитические риски в курсе доллара к рублю можно оценить в 10-15%, полагает Андрей Кочетков

Если исходить из "справедливой" оценки рубля, то в нашей модели, базирующейся на данных по платежному балансу РФ, при цене нефти 55 долларов за баррель курс доллара должен быть на уровне 65 рублей, евро — 78 рублей, оценивает Владимир Евстифеев из Банка "Зенит" . Изменение стоимости нефти на 10 долларов за баррель снижает или повышает курс доллара на 5 рублей, курс евро — на 6 рублей, добавляет он.

"Впрочем, данная оценка традиционно является условной. Даже когда на рубль не влияли геополитические и санкционные риски, его обменные курсы всегда были выше модельной оценки", — резюмировал Евстифеев.

ПРОГНОЗНЫЕ КУРСОВЫЕ УРОВНИ

В отношении возможных санкций не стоит ждать каких-то резких решений, по сути, рестрикции уже достигли своего максимума с учётом условий сохранения РФ в рамках мировой экономики и финансов, считает Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Какие-либо секторальные меры приведут к потерям уже европейских и американских финансовых институтов. Соответственно, очередное повышение аппетитов к рестрикциям против РФ, скорее всего, ограничится персональными мерами, которые не затронут сколь-либо значимые фигуры. Соответственно, новая волна ограничительных мер не будет сильнее предыдущих, и это позволит рублю даже отыграть 2-4% у доллара", — полагает он.

Необходимо разделять реакцию рубля на неопределенность, связанную с ожиданиями санкций, и на сам факт введения санкций, советует Евстифеев из Банка "Зенит".

"В первом случае геополитическая премия может быть выше, а по факту снятия неопределенности зачастую наблюдается позитивная динамика рубля, если введенные ограничения незначительно влияют на российскую валюту. Пока поводов для введения жестких санкций не наблюдается, скорее речь идет о персональных ограничениях. Таким образом, поводов для выхода курса выше 78 рублей к доллару и 94 рублей к евро пока нет", — оценил он.

В ближайшее время можно было бы ожидать замедление ослабления рубля и начало разворота к фундаментально обоснованным уровням, полагает Зельцер из "БКС Мир инвестиций".