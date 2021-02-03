США решили изъять два миллиона баррелей иранской нефти

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Американское министерство юстиции обратилось в окружной суд США с намерением конфисковать два миллиона баррелей нефти. Как пишет Bloomberg, ведомство считает, что сырье пришло из Ирана.

Нефть перевозилась на танкере "Ахиллес" (принадлежит греческой компании).

По мнению Минюста США, Иран тайно отправил эту нефть за границу.

Поставщики "пытались скрыть происхождение нефти с помощью переправки с судна на судно, фальсификации документов и других средств»", отмечает ведомство.

В случае, если США выиграют дело, пишет агентство, доходы от этой нефти могут направить в правительственный фонд помощи жертвам терроризма.