Служба безопасности Украины инициировала санкции в отношении молдавской авиакомпании "JET4U S. R. L. " и португальской "JET4U LDA" из-за полетов в Россию, в том числе и в Крым, говорится на сайте украинского ведомства.
"На основании выявленных нарушений СБУ рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов", — заявили в СБУ.
Ранее кабинет министров Украины одобрил применение санкций в отношении 13 российских авиакомпаний за полеты над Крымским полуостровом, который Киев продолжает считать "временно оккупированным". В частности, санкции планировалось ввести против частных и государственных авиакомпаний: "Вологодское авиационное предприятие", "Красавиа", "Комиавиатранс", "Азимут", "Ираэро", "Авиасервис", "Тулпар Эйр", "Аэролимузин", "Государственная компания "223 летный отряд" Министерства обороны РФ, "Победа", "Авиационные технологии инвестиции сервис", "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" и "Авиакомпания "Симаргл".
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% — в Севастополе. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц. За период нахождения Крыма в составе РФ построены автомобильная и железная дороги, связавшие полуостров с материковой частью страны через построенный Крымский мост. Введена в эксплуатацию трасса "Таврида" от Керчи до Севастополя, построен новый терминал международного аэропорта "Симферополь". Благодаря строительству энергомоста, Таврической и Балаклавской ТЭС, газопровода Кубань-Крым решен вопрос энергетической независимости полуострова.