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Остался один месяц: Экономист назвал сроки грандиозного обвала мировых рынков 

Елена Прошина 1 час назад
Экономист предупредил о возможном обвале на мировых рынках
Фото: ТАСС
Экономист Михаил Хазин заявил, что масштабный обвал на мировых рынках может произойти еще до начала весны. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Начаться обвал может с фондового рынка США, где недавно произошел скандал: крупные хедж-фонды взяли «не самую успешную в последнее время компанию» (речь идет о GameStop, владеющей сетью магазинов компьютерных игр) и стали ее «валить», целенаправленно играя на понижение ее акций
Однако группа мелких инвесторов воспользовалась возможностями соцсетей и начала играть на повышение акций GameStop. В итоге хедж-фонды все-таки сумели заблокировать попытки инвесторов, что «вызвало дикое общественное раздражение».

«Когда хедж-фонды обувают граждан, это не вызывает раздражения, а когда, наоборот, значит, это нельзя?» — отметил экономист.

По мнению Хазина, из-за подобных ситуаций нельзя исключать, что экономические проблемы будут нарастать быстрее, чем хотелось бы многим.

«Не исключено, что обвал начнется еще до конца весны. Остался один месяц зимний», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», ранее Хазин заявлял, что американскую экономику ждет «неуправляемый» обвал либо в начале весны, либо в начале осени 2021 года. По его прогнозу, ВВП США упадает в два раза к 2023 году.

«После этого спад будет продолжаться, но это будет уже распад, страшнее, чем было на территории бывшего СССР», — говорил экономист.

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Комментарии
Экономика , Михаил Хазин , Радиостанция "Говорит Москва"
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