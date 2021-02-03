Запуск «Севпотока-2» приведет к снижению цен на газ в Европе

Федеральное правительство Германии полагает, что ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" приведет к снижению цен на газ на европейском рынке, следует из ответа министерства экономики ФРГ на запрос депутата Левой партии в бундестаге Дитмара Барча, который приводит медиагруппа RND.

Как указано в ответе ведомства на запрос, путь, по которому газ через "Северный поток 2" будет поступать в Европу, примерно на 2 тысячи километров короче, чем путь транзита по существующей Газотранспортной системе Украины. При этом газопровод соответствует "современному уровню технического развития" и служит "в основном для обеспечения Европы природным газом, а не только для диверсификации в снабжении Германии".

"Поэтому федеральное правительство исходит из того, что транзит природного газа по газопроводу "Северный поток 2" требует меньших финансовых затрат, чем посредством существующей системы, и таким образом может иметь соответствующее положительное влияние на цену на газ", — приводит RND из ответа минэкономики.

"По мнению федерального правительства, "Северный поток 2" снизит цены на газ и удовлетворит спрос. Это хорошая новость, если учесть факт, что цена на электроэнергию в Германии — одна из самых высоких в мире", — заявил Барч медиагруппе RND.