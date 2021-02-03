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В Германии рассказали, как «Северный поток 2» повлияет на стоимость газа 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Запуск «Севпотока-2» приведет к снижению цен на газ в Европе
Фото: РИА Новости
Федеральное правительство Германии полагает, что ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" приведет к снижению цен на газ на европейском рынке, следует из ответа министерства экономики ФРГ на запрос депутата Левой партии в бундестаге Дитмара Барча, который приводит медиагруппа RND.
Как указано в ответе ведомства на запрос, путь, по которому газ через "Северный поток 2" будет поступать в Европу, примерно на 2 тысячи километров короче, чем путь транзита по существующей Газотранспортной системе Украины. При этом газопровод соответствует "современному уровню технического развития" и служит "в основном для обеспечения Европы природным газом, а не только для диверсификации в снабжении Германии".

"Поэтому федеральное правительство исходит из того, что транзит природного газа по газопроводу "Северный поток 2" требует меньших финансовых затрат, чем посредством существующей системы, и таким образом может иметь соответствующее положительное влияние на цену на газ", — приводит RND из ответа минэкономики.

"По мнению федерального правительства, "Северный поток 2" снизит цены на газ и удовлетворит спрос. Это хорошая новость, если учесть факт, что цена на электроэнергию в Германии — одна из самых высоких в мире", — заявил Барч медиагруппе RND.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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Экономика , Бундестаг , ЕС , Минэкономразвития
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