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Накопления россиян предложили использовать для реформ экономики 

Елена Прошина 1 час назад
Накопления россиян предложили использовать для реформ экономики
Фото: ТАСС
Академики РАН предложили вдвое увеличить финансирование антикризисных мероприятий и поднять пенсии до 22 тысяч рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России».
В этом документе академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН Александр Широв заявили, что власти не учли последствия второй волны коронавируса при составлении бюджета на 2021–2023 годы и антикризисных планов.
По их мнению, на антикризисные мероприятия необходимо выделить вдвое больше, задействовав средства бюджета, золотовалютные резервы, средства фонда национального благосостояния, активы банков, накопления предприятий и граждан. Туда же могут пойти госзаимствования и средства от массовой приватизации госактивов.
Академики считают, что благодаря этому уже в 2021 году минимальные зарплаты могут вырасти до 20 тысяч рублей, пособия по безработице — до 20-25 тысяч, а пенсии — до 22 тысяч.
По их задумке, НДФЛ для людей с низкими доходами необходимо полностью отменить, а с зарплат более ста тысяч рублей в месяц брать подоходный налог в 20-30 процентов вместо 13-и.
Экономисты считают, что эти меры обеспечат рост ВВП в три-четыре процента в год.
Как писал «Рамблер», ранее эксперт РАН Вячеслав Бобков заявил, что помочь российской экономике может выплата безработным не одного прожиточного минимума, а трех в расчете на многодетную семью ежемесячно.
Бобков, возглавляющий лабораторию проблем уровня и качества жизни РАН, рассказал, что на выплату трех таких пособий из бюджета придется выделить три триллиона рублей. Однако уже на следующий год эта сумма вернется через налоги и дополнительные доходы бюджета.
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Комментарии
Экономика , Абел Аганбегян , Вячеслав Бобков , Борис Порфирьев , Александр Широв , РАН , Ведомости
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