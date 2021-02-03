Накопления россиян предложили использовать для реформ экономики 

Академики РАН предложили вдвое увеличить финансирование антикризисных мероприятий и поднять пенсии до 22 тысяч рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России».

По их мнению, на антикризисные мероприятия необходимо выделить вдвое больше, задействовав средства бюджета, золотовалютные резервы, средства фонда национального благосостояния, активы банков, накопления предприятий и граждан. Туда же могут пойти госзаимствования и средства от массовой приватизации госактивов.

Академики считают, что благодаря этому уже в 2021 году минимальные зарплаты могут вырасти до 20 тысяч рублей, пособия по безработице — до 20-25 тысяч, а пенсии — до 22 тысяч.

По их задумке, НДФЛ для людей с низкими доходами необходимо полностью отменить, а с зарплат более ста тысяч рублей в месяц брать подоходный налог в 20-30 процентов вместо 13-и.

Экономисты считают, что эти меры обеспечат рост ВВП в три-четыре процента в год.

Как писал «Рамблер», ранее эксперт РАН Вячеслав Бобков заявил, что помочь российской экономике может выплата безработным не одного прожиточного минимума, а трех в расчете на многодетную семью ежемесячно.

Бобков, возглавляющий лабораторию проблем уровня и качества жизни РАН, рассказал, что на выплату трех таких пособий из бюджета придется выделить три триллиона рублей. Однако уже на следующий год эта сумма вернется через налоги и дополнительные доходы бюджета.