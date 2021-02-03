В России подорожали овощи и водка 

Водка в России с 26 января по 1 февраля подорожала на 0,2% после роста цен на 0,1% на предыдущей неделе, повышение цен на помидоры замедлилось до 1,9% с 2%, а рост цен на огурцы ускорился сразу до 6,9% против 2,4%, следует из данных Росстата

В свою очередь, на минувшей неделе картофель подорожал на 1,5% (с 19 по 25 января — на 1,7%), свежая белокочанная капуста — на 1,3% (против 0,6%), репчатый лук — на 1,5% (против 1,3%), морковь — на 2,4% (против 2,2%), яблоки — на 0,1% (против 0,9%). В целом цены на плодоовощную продукцию с 26 января по 1 февраля увеличились в среднем на 1,6%, неделей ранее рост составлял 1,4%.

С 26 января по 1 февраля также выросли цены на мясо кур и маргарин (на 0,5%), говядину, баранину, мороженую рыбу, стерилизованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,2%). Колбасы, жирный творог, сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,1%.

Шоколадные конфеты и поваренная соль подешевели на 0,3%, рис и карамель — на 0,2%, сливочное масло, сметана, мясные и овощные консервы для детского питания и печенье — на 0,1%. Цены на свинину, сосиски, сардельки, мясные консервы, пастеризованное молоко и черный чай не изменились.