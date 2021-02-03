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В ЕАЭС планируют отменить роуминг к 2025 году 

Прайм и ещё 1 1 час назад
В ЕАЭС захотели отменить роуминг к 2025 году
Фото: РИА Новости
Роуминг в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется отменить к 2025 году, пишет "Российская газета" со ссылкой на министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Армана Шаккалиева.

"Справедливый тариф", то есть тариф "Как дома" в рамках союза — основа свободного общения. Ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов, для предпринимателей. Допустим, вы едете из России в Казахстан, а у вас сохраняется российский тариф, это свобода общения во всех отношениях", — рассказал Шаккалиев в интервью изданию.

По его словам, Россия в декабре представила в ЕЭК "консолидированное предложение к проекту плана перехода" к отказу от роуминга.

"Важный аспект — обеспечить fair play в применении "Справедливого тарифа". Гражданин Кыргызстана не может постоянно пользоваться домашним тарифом, проживая и работая в России. Мы установим временное ограничение — месяц. Если превышаешь срок — покупай российскую симку, это логично. И нужно решить вопросы технологические. Наш план — это создание таких условий, чтобы к 2025 году мы, находясь в гостях, чувствовали себя как дома", — приводит издание слова министра.

Шаккалиев также отметил, что снижение стоимости услуг связи в роуминге будет постепенным и проходить по утвержденному графику.

"Во-вторых, мы ожидаем, что оно будет стимулировать рост потребления, компенсирующего потери. Например, в Европейском союзе после внедрения правила "Роуминг как дома" объем потребления мобильного интернета вырос почти в 5,5 раза, а объем звонков — почти в 2,5 раза", — сказал министр.

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Экономика , ЕС , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , "Российская газета"
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