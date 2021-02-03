Россия на 10,8% снизила вылов рыбы

Российские рыбаки с начала года по состоянию на 1 февраля выловили 370,57 тысячи тонн водных биологических ресурсов, что на 10,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Росрыболовства

В частности, объем вылова в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 280,9 тысячи тонн, что на 14,08% меньше уровня прошлого года. Вылов минтая снизился на 24,1%, до 178,52 тысячи тонн, трески — на 6,2%, до 17,26 тысячи тонн, сельди — вырос на 32,4%, до 61,68 тысячи тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне вылов уменьшился на 9,49%, до 35,71 тысячи тонн. На промысле трески он сократился на 4,6%, до 27,78 тысячи тонн, на промысле пикши — на 12,4%, до 6,33 тысячи тонн.

В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи составил 11,75 тысячи тонн, на 63,74% больше уровня прошлого года. На промысле шпрота вылов вырос в 2,18 раза, до 8,19 тысячи тонн. Балтийской сельди добыто на 12,9% больше уровня прошлого года — 3,5 тысячи тонн. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне было выловлено 4,78 тысячи тонн — на 51,13% меньше, чем год назад. На промысле хамсы объем добычи снизился в 2 раза — до 4,4 тысячи тонн.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне вылов вырос в 4,9 раза — до 6,25 тысячи тонн, где почти весь объем обеспечила добыча кильки: ее нарастили почти в 5 раз, до 6,24 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот обеспечил вылов на уровне прошлого года — 30,6 тысячи тонн, а в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — увеличил в 2 раза, до 0,6 тысячи тонн.

По итогам 2020 года российские рыбаки выловили 4,97 миллиона тонн водных биологических ресурсов — на 1,2% больше показателя 2019 года.