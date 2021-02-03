Эксперт понадеялась на скорую стабилизацию потребительских цен

Тенденция роста потребительских цен может переломиться в ближайшие месяцы. Об этом заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Наталья Сафина, комментируя агентству ТАСС данные Росстата об инфляции в 0,7% с начала года.

«По итогам января можно ожидать ускорения инфляции до 5,3% в годовом выражении. Тем не менее, уже в ближайшие месяцы тенденция роста потребительских цен может переломиться», — заявила Сафина.

По ее мнению, тенденция должна переломиться, потому что эффект ослабления курса рубля постепенно исчерпает себя. Кроме того, будет снижаться влияние низкой базы прошлого года, обусловленной резким снижением деловой активности из-за локдауна.

По данным Росстата, инфляция на прошлой неделе замедлилась до нулевой против 0,2% неделей ранее. С начала года инфляция достигла 0,7%.