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Когда в России перестанут расти цены: мнение эксперта 

Вероника Полынина 16 минут назад
Эксперт понадеялась на скорую стабилизацию потребительских цен
Фото: РИА Новости
Тенденция роста потребительских цен может переломиться в ближайшие месяцы. Об этом заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Наталья Сафина, комментируя агентству ТАСС данные Росстата об инфляции в 0,7% с начала года.

«По итогам января можно ожидать ускорения инфляции до 5,3% в годовом выражении. Тем не менее, уже в ближайшие месяцы тенденция роста потребительских цен может переломиться», — заявила Сафина.

По ее мнению, тенденция должна переломиться, потому что эффект ослабления курса рубля постепенно исчерпает себя. Кроме того, будет снижаться влияние низкой базы прошлого года, обусловленной резким снижением деловой активности из-за локдауна.
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По данным Росстата, инфляция на прошлой неделе замедлилась до нулевой против 0,2% неделей ранее. С начала года инфляция достигла 0,7%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в ЦБ заявили, что в январе инфляция в годовом выражении ускорилась до 5,3%-5,4%, а своего пика она может достигнуть в феврале. В ЦБ рассчитывают, что инфляция начнет снижаться с марта. К концу года регулятор ожидает инфляцию в 3,5%-4%.
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Комментарии
Экономика , Росстат , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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