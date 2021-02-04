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Компания OMV инвестировала €18 млн в строительство «СП-2» в 2020 году 

ИА Regnum и ещё 3 5 часов назад
Компания OMV инвестировала €18 млн в «Северный поток -2»
Фото: ТАСС
В минувшем году австрийская компания OMV направила €18 млн в качестве финансирования строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом 4 февраля сообщается в отчете компании за четвертый квартал 2020 года.

«Денежный поток от инвестиционной деятельности в 2020 году включал отток денежных средств в размере €18 млн, связанный с соглашениями о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2» (в 2019 году — €113 млн)», — говорится в отчете.

При этом в строительстве «СП-2» участвуют такие европейские компании, как Engie, OMV, Shell, Wintershall Dea и Uniper.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что российско-германский газопровод «Северный поток — 2» является «плохим проектом», поэтому «Вашингтон продолжит с ним борьбу».
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