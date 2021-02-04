Компания OMV инвестировала €18 млн в «Северный поток -2»

В минувшем году австрийская компания OMV направила €18 млн в качестве финансирования строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом 4 февраля сообщается в отчете компании за четвертый квартал 2020 года.

«Денежный поток от инвестиционной деятельности в 2020 году включал отток денежных средств в размере €18 млн, связанный с соглашениями о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2» (в 2019 году — €113 млн)», — говорится в отчете.