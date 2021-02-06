Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB 

"Стабильный прогноз отражает политические меры реагирования России на шок, связанный с пандемией COVID-19, и чрезвычайную волатильность цен на нефть, что способствовало укреплению макроэкономической стабильности и сохранению устойчивости суверенного баланса", — говорится в сообщении.