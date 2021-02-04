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В России снизились цены на сахар 

Газета.Ru 43 минуты назад
После соглашения о стабилизации цен в России снизилась стоимость сахара, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Об этом пишет РИА «Новости».

«Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря», — сказал Решетников.

Он подчеркнул, что также стабилизировались цены на подсолнечное масло.
Ранее Минсельхоз рекомендовал сдерживать цены на макароны и картофель.
В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.
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Экономика , Видео , Максим Решетников , Росстат , Федеральная налоговая служба , Минпромторг , Минэкономразвития , Минсельхоз , РИА Новости
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