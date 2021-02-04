В России заметили признаки американского кризиса

В третьем квартале 2020 года средний размер ипотеки в России после рефинансирования на 5,6 процента превышал первоначальный долг. Как сообщает РБК, речь идет о схеме top up, когда сумма кредита растет на фоне снижения ставки по нему.

Издание напомнило, что в 2007 году top up стала одной из причин ипотечного кризиса в США. России это пока не грозит.

Опрошенные РБК эксперты объяснили, что ипотечники соглашаются на дополнительные заемные средства при рефинансировании, чтобы потратить их на ремонт или крупные приобретения.

Эксперт НКР Егор Лопатин отметил, что эта «надбавка», активно предлагаемая банками, является альтернативой потребительскому кредиту, но не не всегда выгодна людям.

«Необходимо учитывать, что у заемщика вырастает (пусть и не очень существенно) долговая нагрузка. Из-за этого может отсрочиться погашение ипотечного кредита и снятие обременения с недвижимости», — подчеркнул он

Старший аналитик НРА Надежда Караваева добавила, что в 2020 году средний размер top up вырос из-за падения реальных доходов россиян: в такой ситуации им приходилось соглашаться на кредитные надбавки, чтобы уменьшить текущий платеж по ипотеке.

Караваева считает, что ипотечного кризиса по американскому сценарию не будет, так как большинство россиян, которые могли и хотели рефинансировать ипотеку, сделали это в 2020 году.

Новые ипотечные кредиты, которые выдавались под маленькие восемь-девять процентов, вряд ли будут рефинансированы,

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2020-го государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года.

В конце 2020-го президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл.

По словам Путина, рынок отреагировал ростом цен, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян.