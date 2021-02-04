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В России стабилизировались цены на подсолнечное масло, а цены на сахар снизились от пиков середины декабря. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, рассказал министр экономического развития Максим Решетников

9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. 15-го премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений по подготовке нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. В частности, с производителями и торговыми сетями были заключены соглашения по ориентировочным ценам.

Сегодня Решетников провел рабочую встречу с Путиным. В ходе нее он сообщил, что обозначенные в соглашениях цены в целом выполняются, Росстат это подтверждает, а налоговая служба контролирует.

«У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались», — рассказал он.

Также министр рассказал о принятии широкого пакета мер экономического регулирования ситуации с ценами на социально значимые товары. Например, была предусмотрена программа льготного кредитования производителей сахара и введена экспортная пошлина на семена подсолнечника.