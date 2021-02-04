Кабмин отклонил замечания бизнеса по величине утильсбора

3 февраля была завершена оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов постановлений правительства о повышении утильсбора на автомобили и специализированную технику, пишет «Коммерсант». В 2020 году документы не были приняли в связи с отсутствием ОРВ.

Правительство планирует повысить утильсбор на автомобили на 25%, на спецтехнику — до трех раз. Замечания, как-либо оспаривающие величину повышения, были отклонены.

Минпромторг в ответ на замечания утверждал о способности российских производителей закрыть потребности внутреннего рынка. Отмечалось и то, что изменения не повлекут подорожания российской продукции.

Также производители импортной сельхозтехники и грузовиков опасались, что резкое повышение утильсбора в итоге будет переложено в цены продовольствия. Официальный представитель отраслевого союза производителей сельхозтехники VDMA Agricultural Machinery в России Михаил Мизин считает, что рост утилизационного сбора будет включен в стоимость продуктов в магазинах.

Ситуацией с повышением ультисбора обеспокоены и логистические компании, однако в Минэкономразвития «Коммерсанту» заявили, что данная мера не повлияет на индекс потребительских цен «в условиях высокой рентабельности сельхозтоваропроизводителей».

Что касается производителей и дилеров, то они видят риски дефицита сложных машин.

Специалист SBS Consulting Дмитрий Бабанский отмечает, что ряд дорожно-строительных машин в ЕАЭС не производится, а парк в России довольно старый. Но, по его мнению, рост утильсбора приведет к увеличению бюджетных доходов и позволит государству увеличить финансирование программ поддержки спроса.

Ранее «Рамблер» сообщал, что утилизационный сбор вырастет к концу марта.