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Кабмин готов повысить утильсбор на автомобили 

Лера Букина 38 минут назад
Кабмин отклонил замечания бизнеса по величине утильсбора
Фото: ТАСС
3 февраля была завершена оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов постановлений правительства о повышении утильсбора на автомобили и специализированную технику, пишет «Коммерсант». В 2020 году документы не были приняли в связи с отсутствием ОРВ.
Правительство планирует повысить утильсбор на автомобили на 25%, на спецтехнику — до трех раз. Замечания, как-либо оспаривающие величину повышения, были отклонены.
Минпромторг в ответ на замечания утверждал о способности российских производителей закрыть потребности внутреннего рынка. Отмечалось и то, что изменения не повлекут подорожания российской продукции.
Также производители импортной сельхозтехники и грузовиков опасались, что резкое повышение утильсбора в итоге будет переложено в цены продовольствия. Официальный представитель отраслевого союза производителей сельхозтехники VDMA Agricultural Machinery в России Михаил Мизин считает, что рост утилизационного сбора будет включен в стоимость продуктов в магазинах.
Ситуацией с повышением ультисбора обеспокоены и логистические компании, однако в Минэкономразвития «Коммерсанту» заявили, что данная мера не повлияет на индекс потребительских цен «в условиях высокой рентабельности сельхозтоваропроизводителей».
Что касается производителей и дилеров, то они видят риски дефицита сложных машин.
Специалист SBS Consulting Дмитрий Бабанский отмечает, что ряд дорожно-строительных машин в ЕАЭС не производится, а парк в России довольно старый. Но, по его мнению, рост утильсбора приведет к увеличению бюджетных доходов и позволит государству увеличить финансирование программ поддержки спроса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что утилизационный сбор вырастет к концу марта.
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Комментарии
Экономика , Минпромторг , Минэкономразвития , ЕАЭС
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