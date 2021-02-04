За две недели января 615 тысяч россиян остались без работы

За две недели, а именно с 11 по 25 января 2021 года, в России уволили более 615 000 человек, еще почти 106 000 работников готовились покинуть свое место работы, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства о межбюджетных трансфертах.

Отмечается, что с 1 апреля 2020 года по 25 января 2021 года количество официальных безработных в России возросло в 3,6 раза, превысив 2,5 млн человек. Самый большой рост зафиксирован в Кабардино-Балкарии (в 10,2 раза), Ставропольском крае (в 8 раз), Ленинградской области (в 7,5 раза), Карачаево-Черкесии (в 7,1 раза), Калининградской области (в 7 раз), Крыму (в 7 раз) и Нижегородской области (в 6,4 раза).

К уходу с работы в основном готовятся в Москве (22 641 человек), а также Кемеровской (6107 человек) и Московской (4510 человек) областях.

В ближайшем будущем работы будут лишены представители сфер науки (3268 человек), денежного посредничества (3047 человек), управления финансово-промышленными группами (2346 человек), а также чиновники (2216 человек).

Для того чтобы снизить напряженность на рынке труда, в правительстве готовы частично возместить работодателям расходы на заработную плату новых сотрудников с биржи труда.