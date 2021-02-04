Центробанк создаст рейтинговый репозитарий для инвесторов

Банк России выступил с инициативой по созданию на базе регулятора рейтингового репозитария, который бы собирал и хранил информацию обо всех рейтинговых действиях российских рейтинговых агентств для широкого круга инвесторов, следует из сообщения ЦБ РФ.

Участники Экспертного совета по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств (КРА) при Банке России в целом поддержали эту инициативу. Они согласились, что информация о присвоенных кредитных рейтингах должна быть доступной для широкого круга эмитентов и инвесторов, а также госорганов и накапливаться в репозитарии. Единая информационная система данных обо всех рейтинговых действиях, совершаемых КРА, может быть создана на базе Банка России.

Кроме того, регулятор выступил с идеей по введению минимальных стандартов в отношении методологий присвоения кредитных рейтингов, что тоже было поддержал экспертами. Планируется, что КРА будут проводить валидацию своих методологий самостоятельно, а затем готовить отчет по установленной форме и представлять в Банк России.

Также на заседании совета обсуждалась возможность присвоения рейтингов (ренкингов) структурным продуктам. Однако эксперты не пришли к единой позиции, поскольку такие продукты обладают особой природой и комплексным характером рыночных и кредитных рисков. Дискуссия по этому вопросу будет продолжена.