ЕАЭС отказался вводить единую валюту

"Использование нацвалют во взаимной торговле от года к году растет. Если взять статистику, то в 2013 году на этапе еще Таможенного союза, когда входило еще три страны, у нас доля взаимной торговли в нацвалютах составляла около 63%, по итогам 2019 года уже на базе статистики по пяти странам взаимная торговля в нацвалютах составила 74%, мы видим такой занимательный рост", — отметил Жаксылыков, добавив, что около 70% расчетов ведется в рублях.