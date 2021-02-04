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В ЕЭК заявили, что ЕАЭС не планирует вводить единую валюту 

ТАСС 1 час назад
ЕАЭС отказался вводить единую валюту
Фото: Reuters
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не планирует вводить единую валюту. Об этом заявил в четверг министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков в ходе пресс-конференции.

"Ни в одном договоре в рамках ЕАЭС, ни в одном акте другом в рамках ЕАЭС не говорится о введении единой валюты и таких планов нет. Нет таких планов и в стратегии развития до 2025 года, переговоры об этом не ведутся, эта тема не обсуждается", — отметил министр ЕЭК.

По его словам, доля взаимной торговли в товарообороте ЕАЭС достаточно низкая в отличие от Европейского союза. "У нас пока доля взаимной торговли в общем внешнеторговом обороте не превышает 15%. Если мы обратимся к примеру Европейского союза, то доля взаимной торговли товарами, услугами, инвестиционных потоков в общем внешнеторговом обороте достигает 60-70%" — отметил он.
Как в свою очередь указал Жаксылыков, использование национальных валют при взаимных расчетах в ЕАЭС растет.

"Использование нацвалют во взаимной торговле от года к году растет. Если взять статистику, то в 2013 году на этапе еще Таможенного союза, когда входило еще три страны, у нас доля взаимной торговли в нацвалютах составляла около 63%, по итогам 2019 года уже на базе статистики по пяти странам взаимная торговля в нацвалютах составила 74%, мы видим такой занимательный рост", — отметил Жаксылыков, добавив, что около 70% расчетов ведется в рублях.

По его словам, на доллар приходится порядка 19% расчетов, на евро — порядка 7%.
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Комментарии 3
Экономика , ЕС , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС
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