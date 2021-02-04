Россия снимет ограничения на ввоз томатов из Армении

Россельхознадзор с 5 февраля частично снимает временные ограничения на ввоз в РФ томатов и перцев из Армении , говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 5 февраля 2021 года снимает временные ограничения на поставки томатов и перцев с 13 предприятий из Армавирской области Республики Армения, где характерных признаков наличия вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) не обнаружено", — говорится в сообщении.

Решение об этом принято на основании информации о результатах карантинного фитосанитарного мониторинга тепличных хозяйств республики, производящих томаты и перец, на наличие данного заболевания, которая была предоставлена российскому ведомству армянской стороной.

Ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении был запрещен с 14 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса мозаики пепино.