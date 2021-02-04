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Мусоросжигающие заводы России обойдутся в почти 1 трл 300 млн рублей 

Говорит Москва 3 часа назад
Мусоросжигающие заводы России обойдутся более чем в триллион
Фото: РИА Новости
Крупный инфраструктурный проект запуска 25 таких предприятий вырос в цене более чем в два раза.
Его обновлённая стоимость теперь включает налоги и будущую модернизацию. Это отражено в материалах компании «РТ-Инвест», с которыми ознакомились «Известия».
Разработчиками проекта, помимо «РТ-Инвест», выступают «Росатом» и ВЭБ.РФ. В мае 2020 года в совместном заявлении компаний было сказано, что стоимость проекта составит 600 млрд рублей.
Необходимость дополнительных инвестиций через 15 лет в компании объяснили тем, что все капитальные затраты и финансовые показатели рассчитываются на всём жизненном цикле проекта.
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Экономика , Росатом , газета "Известия"
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