Мусоросжигающие заводы России обойдутся более чем в триллион

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Крупный инфраструктурный проект запуска 25 таких предприятий вырос в цене более чем в два раза.

Его обновлённая стоимость теперь включает налоги и будущую модернизацию. Это отражено в материалах компании «РТ-Инвест», с которыми ознакомились «Известия».

Разработчиками проекта, помимо «РТ-Инвест», выступают «Росатом» и ВЭБ.РФ. В мае 2020 года в совместном заявлении компаний было сказано, что стоимость проекта составит 600 млрд рублей.

Необходимость дополнительных инвестиций через 15 лет в компании объяснили тем, что все капитальные затраты и финансовые показатели рассчитываются на всём жизненном цикле проекта.