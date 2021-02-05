Мишустин заявил о рисках для страны без своих цифровых платформ

"Пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила связанные с этим стратегические вызовы и угрозы. Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений", — сказал Мишустин в пятницу на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.