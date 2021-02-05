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Мишустин рассказал о важности создания своих цифровых платформ 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Мишустин заявил о рисках для страны без своих цифровых платформ
Фото: РИА Новости
Пандемия коронавируса обострила стратегические вызовы и угрозы в цифровой сфере, не имеющие своих цифровых платформ страны рискуют попасть в политическую и экономическую зависимость от чужих цифровых решений, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила связанные с этим стратегические вызовы и угрозы. Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений", — сказал Мишустин в пятницу на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.

Он отметил, что ЕАЭС должен помочь странам-участникам союза развивать собственную общую цифровую платформу, при этом сохраняя национальный суверенитет.
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Экономика , Михаил Мишустин , Правительство РФ , ЕАЭС
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