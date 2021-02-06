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Главное о коронавирусе в России и мире на 6 февраля: статистика и факты 

Спорт-Экспресс и ещё 6 6 февраля 2021
В России выявили 16 048 новых случаев коронавируса
Фото: Москва24
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
По состоянию на субботу 6 февраля, за последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 214), Санкт-Петербурге (1 248), Московской области (955), Нижегородской области (472) и Воронежской области (369).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 951 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 76 229 летальных исходов, выздоровело 3 436 326 человек.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers, на день 6 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 105 954 979.
Первое место по числу зараженных занимают США — 27 407 324 человек. Далее идут Индия (10 815 222) и Бразилия (9 449 088).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 470 705. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (230 127) и Индия (154 956).
— Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране зарегистрировано уже около 600 случаев повторных заражений коронавирусом. По его словам, повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.
— Кабмин Израиля продлил запрет на въезд и выезд из страны. Аэропорт Бен-Гурион останется закрытым для пассажирских рейсов до 21 февраля. Израильтянам в рамках действующих ограничений запрещено покидать пределы своих населенных пунктов и собираться в группы численностью более 5 человек в помещении и более 10 — на открытом воздухе.
— В США зафиксирован рекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки — 5 078 человек. Максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии выявили в Албании — 1 052 случая.
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Экономика , Максим Степанов
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