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Власти могут запретить продавать металлолом за границу 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Власти могут запретить продавать металлолом за границу
Фото: РИА Новости
Правительство России рассматривает возможность запретить продавать российский металлолом за границу. Такая мера позволит бороться с ростом цен на строительную арматуру и трубы, которые делают из металлолома.
Сейчас тонна этого сырья стоит $488, что является историческим максимумом, рост цен составил 71% в сравнении с прошлым годом. Всего в 2020 году было экспортировано 4 млн тонн, общий объём заготовки составил 26,4 млн О планах запрета продажи металлолома за границу написали «Ведомости», которые ссылаются на первого заместителя промышленности и торговли Виктора Евтухова. По его словам, временные ограничения на экспорт лома чёрных и цветных металлов могут быть наложены, поскольку он включён в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров.
Минпромторг считает снижение сбора сырья основной причиной роста экспортных цен на металлолом. Снижение добычи руды в разных странах из-за карантина также повлияло на рост.
Повышенные экспортные пошлины на металлолом действуют в России с 30 января. За тонну необходимо заплатить 45 евро, вместо прежних 5. Эта мера позволит стабилизировать цены на внутреннем рынке. Через полгода планируется снизить пошлины.
Как писал NEWS.ru, ситуация с отраслью заготовки лома в стране может улучшиться, но для этого придётся многое сделать, в том числе и гражданам, которые заинтересованы в решении этого вопроса, считает депутат Госдумы Николай Валуев.
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Комментарии
Экономика , Николай Валуев , Виктор Евтухов , Минпромторг , Госдума , Правительство РФ , Ведомости
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