В Крыму предложили помочь Украине электроэнергией 

В случае обращения со стороны Киева Крым при восстановлении технических условий готов экспортировать на Украину электроэнергию, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«После того как Украина несколько лет назад обесточила Крым, подорвав электроопоры в Херсонской области, полуостров при помощи федерального центра достойно справился с блэкаутом. В кратчайшие сроки был построен энергомост из Кубани и две мощные теплоэлектростанции. Крым стал энергетически профицитным регионом. Теперь российский Крым готов рассмотреть возможность и начать поставки электроэнергии в рамках помощи не киевским властям, которые своей антироссийской политикой привели свою страну к коллапсу, а братскому украинскому народу», — сказал Гемпель РИА «Новости».
По его словам, для начала поставки электроэнергии из России через Крым украинской стороне следует направить запрос в Москву и оперативно восстановить подорванные на границе с полуостровом электроопоры.
В свою очередь, член комитета Госдумы по энергетике, депутат от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что переток из Крыма можно наладить, если Украина восстановит разорванные с полуостровом энергетические цепи.
«Крым находится в общем энергетическом котле Российской Федерации, поэтому электроэнергию на Украину можно поставлять и с его территории», — сказал депутат.
На Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.