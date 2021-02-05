В Крыму предложили помочь Украине электроэнергией 

«После того как Украина несколько лет назад обесточила Крым, подорвав электроопоры в Херсонской области, полуостров при помощи федерального центра достойно справился с блэкаутом. В кратчайшие сроки был построен энергомост из Кубани и две мощные теплоэлектростанции. Крым стал энергетически профицитным регионом. Теперь российский Крым готов рассмотреть возможность и начать поставки электроэнергии в рамках помощи не киевским властям, которые своей антироссийской политикой привели свою страну к коллапсу, а братскому украинскому народу», — сказал Гемпель РИА «Новости».