Он назвал причиной этого тот факт, что «Северный поток — 2» — частный проект, и если власти Германии не возражают против его реализации, то власти ЕС не способны помешать строительству. При этом Стано напомнил, что «Северный поток — 2» будет функционировать в соответствии с законодательством Европейского союза.

«Это максимум, что мы можем сделать на уровне Евросоюза», — сообщил он.

На днях, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что «Северный поток — 2» разделил Запад как никогда за последние десятилетия. Он рассказал, что Польша и США всегда решительно и твердо противостоят строительству трубопровода, и выразил сожаление в связи с тем, что Германия заинтересована в проекте.