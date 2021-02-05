Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.18
$
75.18
90.65
90.00
Прогноз
08.02 – 15.02
$
76.10
92.02
Индексы и котировки Brent
59.52
+0.12 Золото
1803.51
+0.04 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.1979
–0.0126
27.01
1.2105
02.02
21.01

ЕС признал неспособность помешать строительству «Северного потока — 2» 

Артём Кульша 1 час назад
ЕС признал неспособность помешать строительству «Северного потока — 2»
Фото: РИА Новости
Власти Европейского союза не могут помешать окончанию строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал представитель Еврокомиссии Петер Стано.
Он назвал причиной этого тот факт, что «Северный поток — 2» — частный проект, и если власти Германии не возражают против его реализации, то власти ЕС не способны помешать строительству. При этом Стано напомнил, что «Северный поток — 2» будет функционировать в соответствии с законодательством Европейского союза.

«Это максимум, что мы можем сделать на уровне Евросоюза», — сообщил он.

На днях, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что «Северный поток — 2» разделил Запад как никогда за последние десятилетия. Он рассказал, что Польша и США всегда решительно и твердо противостоят строительству трубопровода, и выразил сожаление в связи с тем, что Германия заинтересована в проекте.
Глава польского МИД высказал мнение, что такое положение дел демонстрирует России слабость Запада, и призвал его быть более единым в противостоянии агрессивной политике Кремля.
Видео дня. Эксперт рассказал о ценах на аренду жилья в Москве
Комментарии 1
Экономика , Збигнев Рау , МИД , ЕС , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение