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В Крыму предложили помочь Украине электроэнергией 

Павел Тиунов 1 час назад
Крымские власти заявили о готовности организовать поставки электроэнергии на Украину, где возник её дефицит, сообщает РИА Новости. Сотрудничество возможно при определенных условиях.
Об этом журналистам заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он напомнил, что в 2015 году Киев полностью обесточил Крым, выведя из строя электроопоры в Херсонской области. В результате на полуоостров были проведены новые линии из Кубани.

«Крым стал энергетически профицитным регионом», — констатировал депутат.

По его словам, возможен вариант, при котором излишки электроэнергии будут поставляться на территорию Украины. Однако, Гемпель подчеркнул, что инициативу стоит рассматривать не как помощь киевским властям, которые привели страну к коллапсу, а как помощь «братскому украинскому народу».
Чтобы энергия из Крыма начала поступать на Украину, Киеву необходимо направить официальный запрос в Москву, а также воссоздать уничтоженные несколько лет назад электроопоры, резюмировал он.
Пару дней назад стало известно об авариях на украинских Запорожской и Кураховской ТЭС. В результате подача электроэнергии местным предприятиям и рядовым потребителям была приостановлена. Правительство Украины обратилось за помощью к Белоруссии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представитель финского оператора магистральных сетей Fingrid Юсси Юринсало допустил отказ Финляндии от поставок электроэнергии из России. Он отметил, что в настоящее время энергия поступает по четырем линиям, три из которых нуждаются в реконструкции из-за возраста. Вопрос их ремонта, по его словам, витает в воздухе. Финны неоднократно интересовались у россиян графиком работ, но конкретного ответа до сих пор не получили. В результате финское правительство остается в неведении, сможет ли в будущем получать электроэнергию из России.
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Экономика , Видео , Юрий Гемпель , Правительство Украины , РИА Новости
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