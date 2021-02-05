Масочный режим обрушил продажи мятных жвачек 

С приходом пандемии коронавируса и введением социальной дистанции между людьми и масочного режима обрушились продажи мятных жвачек и леденцов для освежения дыхания. Об этом сообщает The Insider.

Согласно отчетности компании Hershey за последний квартал прошлого года, продажи жвачек и леденцов упали на 20 процентов из-за того, что люди стали носить маски. Хотя общие продажи Hershey выросли на 5 процентов, но в этом заслуга выпечки и соленых закусок.

«На функциональную потребность в освежении дыхания продолжает влиять социальное дистанцирование», — прокомментировал представитель компании. Чтобы исправить ситуацию, Hershey запустила рекламную кампанию, которая преподносит мятные конфеты как средство для освежения дыхания после нескольких часов ношения маски.