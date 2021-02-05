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Масочный режим обрушил продажи мятных жвачек 

Lenta.ru 1 час назад
Масочный режим обрушил продажи мятных жвачек
Фото: Daniel Monteiro / Unsplash
С приходом пандемии коронавируса и введением социальной дистанции между людьми и масочного режима обрушились продажи мятных жвачек и леденцов для освежения дыхания. Об этом сообщает The Insider.
Согласно отчетности компании Hershey за последний квартал прошлого года, продажи жвачек и леденцов упали на 20 процентов из-за того, что люди стали носить маски. Хотя общие продажи Hershey выросли на 5 процентов, но в этом заслуга выпечки и соленых закусок.
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«На функциональную потребность в освежении дыхания продолжает влиять социальное дистанцирование», — прокомментировал представитель компании. Чтобы исправить ситуацию, Hershey запустила рекламную кампанию, которая преподносит мятные конфеты как средство для освежения дыхания после нескольких часов ношения маски.
Падение продаж жвачек не единственный тренд, заданный пандемией на рынке. Например, в США резко выросли продажи искусственного мяса. По данным Nielsen, в период со 2 февраля по 2 мая 2020 года объем продаж альтернативного мяса увеличился на 264 процента. Это случилось из-за приостановки крупных мясокомбинатов, перебоев с поставками, дефицита натурального мяса и роста цен на него.
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Экономика , ВОЗ
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