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Мишустин уволил экс-главу ПФР из Минфина 

Артём Кульша 2 часа назад
Мишустин уволил экс-главу ПФР из Минфина
Фото: РИА Новости
Антон Дроздов освобожден от должности заместителя министра финансов России. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Оно было размещено там сегодня, а подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным еще позавчера. В нем сказано, что Дроздов освобожден от должности замглавы Минфина по причине сокращения этой должности.
Дроздов, как сообщал «Рамблер», был назначен на должность заместителя министра финансов 22 января 2020 года. До того на протяжении почти восьми лет он был председателем правления Пенсионного фонда России.
В марте Мишустин распорядился освободить Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов России по причине его перехода на другую работу. Сторчак был замглавы Минфина с 2005 года. Он курировал международный блок и вопросы долговой политики.
В октябре Мишустин освободил Алексея Волина от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его же просьбе.
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Экономика , Сергей Сторчак , Алексей Волин , Антон Дроздов , Михаил Мишустин , Пенсионный фонд РФ , Минфин
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