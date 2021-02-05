Байден: экономике США потребуется 10 лет на восстановление занятости

"Создано только 6 тыс. рабочих мест в частном секторе. Такими темпами потребуется 10 лет, чтобы добраться до полной занятости", — заявил американский лидер, комментируя свежие официальные данные о незначительном сокращении безработицы в стране на встрече с руководством демократической фракции Палаты представителей Конгресса США.