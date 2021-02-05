Экспорт ДСП захотели ограничить 

Минпромторг России предложил внести ДСП в перечень товаров, экспорт которых при необходимости может быть временно ограничен или запрещен. Об этом сообщает ТАСС

Минпромторг предложил внести в список существенно важных для внутреннего рынка товаров древесину в виде щепок или стружки хвойных пород, плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами, или другими органическими связующими веществами.

Как пишет телеграм-канал «Больная экономика» , в разгар кризиса закрылось несколько крупных производителей ДСП. В итоге объем производства плит в 2020 году сократился на 1,5%. Кроме того, экспорт плит вырос на 16,8% за год. Также в период самоизоляции увеличился спрос на мебель. Все это привело к дефициту ДСП и удорожанию плит на 40% за год.

Ранее «Рамблер» сообщал, что цены на электронику в РФ могут вырасти на 40% из-за дефицита комплектующих. По данным газеты «Ведомости», дефицит комплектующих серьезно повлиял на поставки в Россию моноблоков, мониторов и бюджетных ноутбуков. В 2021 году стоимость товаров с применением микроэлектронных компонентов может вырасти на 15-40%.