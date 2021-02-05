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Экспорт ДСП захотели ограничить 

Вероника Полынина 1 час назад
Экспорт ДСП захотели ограничить
Фото: РИА Новости
Минпромторг России предложил внести ДСП в перечень товаров, экспорт которых при необходимости может быть временно ограничен или запрещен. Об этом сообщает ТАСС.
Минпромторг предложил внести в список существенно важных для внутреннего рынка товаров древесину в виде щепок или стружки хвойных пород, плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами, или другими органическими связующими веществами.
В январе глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин сообщил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову о дефиците ДСП и другой плитной продукции и значительным ростом цен на нее. Катырин призвал Минпромторг и ФАС оценить ситуацию на плитном и мебельном рынках и защитить внутреннего производителя.
Как пишет телеграм-канал «Больная экономика», в разгар кризиса закрылось несколько крупных производителей ДСП. В итоге объем производства плит в 2020 году сократился на 1,5%. Кроме того, экспорт плит вырос на 16,8% за год. Также в период самоизоляции увеличился спрос на мебель. Все это привело к дефициту ДСП и удорожанию плит на 40% за год.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цены на электронику в РФ могут вырасти на 40% из-за дефицита комплектующих. По данным газеты «Ведомости», дефицит комплектующих серьезно повлиял на поставки в Россию моноблоков, мониторов и бюджетных ноутбуков. В 2021 году стоимость товаров с применением микроэлектронных компонентов может вырасти на 15-40%.
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Экономика , Сергей Катырин , Андрей Белоусов , Минпромторг , Торгово-промышленная палата , ФАС
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