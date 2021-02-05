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Эксперты: рост цен на бензин не превысит темпы инфляции 

Вероника Полынина 1 час назад
Эксперты: рост цен на бензин не превысит темпы инфляции
Фото: РИА Новости
Рост цен на бензин по итогам 2021 года не превысит темпов инфляции, считают опрошенные агентством «Прайм» эксперты.
По данным Росстата, в январе бензин подорожал на 0,95% в месячном выражении и на 3,26% в годовом. Цены на дизельное топливо выросли за месяц на 0,4%.
По мнению экспертов, январский рост обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это рост закупок со стороны граждан во время новогодних каникул. Во-вторых, — кратковременный рост спроса у независимых сетей АЗС, страхующих свои риски и закупающих топливо впрок на фоне дорожающей нефти. В-третьих, на цену повлиял плановый рост акциза в начале года.
Эксперты уверены, что в течение года рост цен на бензин останется в пределах ожидаемой инфляции в 4%, в том числе, благодаря механизму демпфера.
С нового года, как сообщал «Рамблер», в России на 4% подорожали акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла. За тонну бензина ниже 5 класса предпринимателям придется теперь платить 13 624 рубля, за тонну для бензина 5 класса — 13 262 рубля, за тонну для дизельного топлива 9 188 рублей, за тонну моторного масла — 5 841 рубль. На встрече с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Александр Новак отмечал, что механизм демпфера позволит сдержать рост цен на рынке. По словам Новака, в течение 2021 года стоимость популярных марок бензина в России не обгонит темпы инфляции.
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Комментарии
Экономика , Александр Новак , Владимир Путин
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