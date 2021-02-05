Эксперты: рост цен на бензин не превысит темпы инфляции 

Рост цен на бензин по итогам 2021 года не превысит темпов инфляции, считают опрошенные агентством « Прайм » эксперты.

По данным Росстата, в январе бензин подорожал на 0,95% в месячном выражении и на 3,26% в годовом. Цены на дизельное топливо выросли за месяц на 0,4%.

По мнению экспертов, январский рост обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это рост закупок со стороны граждан во время новогодних каникул. Во-вторых, — кратковременный рост спроса у независимых сетей АЗС, страхующих свои риски и закупающих топливо впрок на фоне дорожающей нефти. В-третьих, на цену повлиял плановый рост акциза в начале года.

Эксперты уверены, что в течение года рост цен на бензин останется в пределах ожидаемой инфляции в 4%, в том числе, благодаря механизму демпфера.