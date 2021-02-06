Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.18
$
74.85
89.71
89.89
Прогноз
08.02 – 15.02
$
75.12
91.72
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

Мишустин продлил действие более 450 тысяч лицензий в ряде отраслей 

Вечерняя Москва и ещё 2 4 часа назад
Мишустин продлил упрощенное лицензирование для бизнеса в соцсферах
Фото: Пресс-служба Госдумы
В России автоматически продлили на год действие лицензий в ряде социально значимых отраслей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений, — отметила пресс-служба кабмина.

В числе прочего продлевается действие документов, используемых в медицине, фармацевтике, образовании и охране труда.
Согласно постановлению, органы власти могут применять удаленные методы контроля при получении, переоформлении и продлении разрешений.
Видео дня. ЦБ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки
Вечерняя Москва: последние новости
«Банальный шантаж»: в Крыму отреагировали на санкции Киева за полеты на полуостров «Банальный шантаж»: в Крыму отреагировали на санкции Киева за полеты на полуостров Российская экономика стала менее уязвимой к возможному введению санкций Российская экономика стала менее уязвимой к возможному введению санкций Росстат: Годовая инфляция в РФ в январе ускорилась до 5,2 процента Росстат: Годовая инфляция в РФ в январе ускорилась до 5,2 процента
Экономика , Михаил Мишустин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение