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Экономика США находится на грани опасного кризиса 

Майк Габриелян 3 часа назад
Байден раскрыл план по выводу экономики США из кризиса
Фото: РИА Новости
Президент США Джо Байден озвучил план спасения американской экономики стоимостью в два триллиона долларов. Сейчас у каждой седьмой семьи в стране нет денег на еду. На выход из кризиса трудового рынка понадобится десять лет. Об этом сообщают «Вести».

«Я, конечно, выберу помощь американцам. А что предлагают республиканцы — или ничего не делать, или меры, которых явно недостаточно», — сказал Байден.

По его словам, на восстановление полной занятости стране потребуется 10 лет. Сейчас 36 миллионов американцев с трудом находят деньги на продукты. В стране более 10 миллионов безработных. При этом 4 миллиона сидят без работы уже минимум полгода. У 15 миллионов американцев задолженность по арендным платежам.
Экономист предсказал США новую Великую депрессию
Экономический советник Джаред Бернстайн заявил, что составленный на днях отчёт о занятости и рынке труда США показывает, что американская экономика заглохла. Новые рабочие места не создаются.

«Статистика показывает, в какой опасной ситуации мы находимся. Отсутствие роста занятости — это результат отсутствия принятия необходимых действий. Необходим срочный пакет экономической помощи», — сказал Бернстайн.

Нынешний президент США хочет направить на борьбу с коронавирусом, вакцинирование и разовые выплаты гражданам160 миллиардов долларов. Нуждающиеся американцы получат чек на 1400 долларов.
Также предлагается рост минимальной зарплаты до 15 долларов в час, увеличение пособия по безработице до 400 долларов в неделю.

«В тот момент, когда у каждой седьмой семьи нет средств на еду, мы должны делать все, чтобы помочь людям. Наша экономика выбирается из кризиса. Он оказался хуже, чем самые плохие времена Великой депрессии», — заявила пресс-секретарь Дженнифер Псаки.

Ранее «Рамблер» сообщал, что американист рассказал, как Байден собирается поднимать экономику США.
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Комментарии 1
Экономика , Джозеф Байден
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