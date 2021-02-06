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В США предрекли заморозку «Северного потока-2» после ухода Меркель 

Майк Габриелян 1 час назад
Колумнист Bloomberg Андреас Клут предрек, что новое правительство Германии откажется от газопровода «Северный поток-2», и он «никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха». В соцсетях высмеяли его пророчество и вспомнили о Крымском мосте.
По мнению Клута, канцлер Ангела Меркель придерживается «Северного потока-2», чтобы сохранить хрупкий мир и коалицию с социал-демократами. Но это партнерство продлится только до федеральных выборов в сентябре. Тогда Меркель «уйдет на пенсию», а к власти придет новое правительство. При наиболее вероятном сценарии у власти останутся христианские демократы, но на этот раз в партнерстве с зелеными.
Сейчас, по мнению Клута, Меркель использует ситуацию, чтобы иметь козырь в переговорах с президентом США Байденом.
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«Возможно, нынешняя ситуация, которая по сути является патовой и подвешенной, ее устраивает и позволяет обсуждать с Байденом другие сферы сотрудничества: от декарбонизации до обороны, прежде чем принять решение о трубопроводе», — пишет Клут.

Он отметил, что сама Меркель якобы знает, что газопровод не будет построен.

«Меркель знает, что в подходящий момент новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод не должен был существовать, и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха», — делает вывод колумнист.

Отметим, что под колонкой Клута стоит редакционная пометка Bloomberg о том, что мнение автора является субъективным и не отражает мнение редакции или собственников агентства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне иронично отреагировали на колонку в Bloomberg. Многие вспомнили неудачные пророчества Киева и Запада, что Крымский мост никогда не будет построен.
«Как с Крымским мостом, «СП-1» и Турецким потоком — неизбежно будут», — пишут в соцсетях.
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Экономика , Видео , Ангела Меркель , ЕС , Bloomberg
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