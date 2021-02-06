Литва потеряла миллионы евро из-за Белорусской АЭС

В Литве чиновники раздали йод населению, пугая людей Белорусской АЭС. Министр энергетики заявил, что Прибалтика должна выработать новые методы борьбы с атомной станцией соседей. При этом сама Литва уничтожила собственную АЭС, доставшуюся в наследство от СССР, и теперь закупает электричество у Минска, тратя на это 11 млн евро в месяц. Об этом пишет газета «Известия»

«12% потребляемого в Литве электричества произведено на станции в Островце. За месяц придется заплатить 11 млн евро», — пожаловался председатель парламентского комитета по нацбезопасности Лауринас Кащюнас.

Он добавил, что электроэнергия БелАЭС свободно проникает в страну из-за того, что Вильнюс так и не согласовал свои действия с прибалтийскими соседями.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис пообещал, что к середине февраля представит новую позицию по переговорам с Латвией и Эстонией. Иначе в 2021 году литовцы импортируют в четыре раза больше электричества, чем в 2020-м.

При этом в Литве продолжают готовиться к гипотетической аварии на БелАЭС. В феврале жителям Вильнюса раздадут 4 млн таблеток йода. Гражданам советуют иметь трехдневный запас продуктов. В окрестностях столицы хотят установить 40 дополнительных сирен.

У Советской Литвы была собственная Игналинская АЭС. В 1993 году она выработала 88,1% всей электроэнергии. Литва продавала электричество в Латвию, Эстонию, Белоруссию и Калининградскую область. Однако по настоянию ЕС атомную станцию закрыли. Литва начала покупать энергию. Тарифы для потребителей выросли, пришлось потратиться на консервацию станции.

Эксперты считают, что теперь литовские политики искусственно нагнетают напряжение.

«В январе на полную мощность заработал первый энергоблок БелАЭС. Деградация Литвы на фоне успеха Белоруссии стала еще очевиднее. Страна вывела из эксплуатации свою станцию, из экспортера превратилась в импортера электроэнергии. Думаю, поведение Вильнюса объясняется ревностью. Литовские власти пытаются оправдаться перед населением за свои решения», — заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.