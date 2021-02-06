Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.18
$
74.85
90.31
89.89
Прогноз
08.02 – 15.02
$
75.12
91.72
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

Литва раздает гражданам йод из-за страха перед Белорусской АЭС 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Литва потеряла миллионы евро из-за Белорусской АЭС
Фото: РИА Новости
В Литве чиновники раздали йод населению, пугая людей Белорусской АЭС. Министр энергетики заявил, что Прибалтика должна выработать новые методы борьбы с атомной станцией соседей. При этом сама Литва уничтожила собственную АЭС, доставшуюся в наследство от СССР, и теперь закупает электричество у Минска, тратя на это 11 млн евро в месяц. Об этом пишет газета «Известия».

«12% потребляемого в Литве электричества произведено на станции в Островце. За месяц придется заплатить 11 млн евро», — пожаловался председатель парламентского комитета по нацбезопасности Лауринас Кащюнас.

Он добавил, что электроэнергия БелАЭС свободно проникает в страну из-за того, что Вильнюс так и не согласовал свои действия с прибалтийскими соседями.
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис пообещал, что к середине февраля представит новую позицию по переговорам с Латвией и Эстонией. Иначе в 2021 году литовцы импортируют в четыре раза больше электричества, чем в 2020-м.
В Европе резко сократились запасы газа
При этом в Литве продолжают готовиться к гипотетической аварии на БелАЭС. В феврале жителям Вильнюса раздадут 4 млн таблеток йода. Гражданам советуют иметь трехдневный запас продуктов. В окрестностях столицы хотят установить 40 дополнительных сирен.
У Советской Литвы была собственная Игналинская АЭС. В 1993 году она выработала 88,1% всей электроэнергии. Литва продавала электричество в Латвию, Эстонию, Белоруссию и Калининградскую область. Однако по настоянию ЕС атомную станцию закрыли. Литва начала покупать энергию. Тарифы для потребителей выросли, пришлось потратиться на консервацию станции.
Эксперты считают, что теперь литовские политики искусственно нагнетают напряжение.

«В январе на полную мощность заработал первый энергоблок БелАЭС. Деградация Литвы на фоне успеха Белоруссии стала еще очевиднее. Страна вывела из эксплуатации свою станцию, из экспортера превратилась в импортера электроэнергии. Думаю, поведение Вильнюса объясняется ревностью. Литовские власти пытаются оправдаться перед населением за свои решения», — заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Украина попросила у Белоруссии электричество.
Видео дня. ЦБ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки
Комментарии 96
Экономика , ЕС , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение