Украине предрекли падение до уровня беднейших стран Африки

Прогнозы о том, что Украина за десять лет догонит по уровню зарплат европейские страны, относятся к ненаучной фантастике, уверен экономист Юрий Гаврилечко.
Комментируя недавнее обещание премьер-министра страны Дениса Шмыгаля к 2030 году догнать по уровню зарплат Польшу и Словакию, Гаврилечко напомнил, что ранее украинцам обещали уровень жизни, как во Франции, однако этого не произошло.
"Украина в последнее время активно деиндустриализовалась. Единственное, что нас поддерживало в более-менее вменяемом состоянии — это агросектор, да и то, только за счет продажи сырья", — написал он в статье для портала "Главред".
Экономист отметил, что с нынешней структурой производства на Украине можно обеспечить работой только пять-семь миллионов человек. Кроме того, эксперт обратил внимание на отсутствие в стране адекватной социально-экономической политики и плана по развитию государства.
"Потому в ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши — это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет", — подчеркнул Гаврилечко.
Он также отметил, что за последние десять лет средняя зарплата украинцев в долларовом эквиваленте не изменилась. При этом Украина — единственная из стран бывшего Советского союза, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и вовсе имеет лишь треть от него.
Причиной такой ситуации Гаврилечко назвал политику "что-то продать, чтобы стало лучше".
"Единственное, что нас ждет — падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время", — заключил экономист.
Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху. В ноябре директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрек стране "экономическую мясорубку" на фоне кризиса в мире из-за пандемии.