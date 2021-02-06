Украине предрекли падение до уровня беднейших стран Африки

Прогнозы о том, что Украина за десять лет догонит по уровню зарплат европейские страны, относятся к ненаучной фантастике, уверен экономист Юрий Гаврилечко.

Комментируя недавнее обещание премьер-министра страны Дениса Шмыгаля к 2030 году догнать по уровню зарплат Польшу Словакию , Гаврилечко напомнил, что ранее украинцам обещали уровень жизни, как во Франции , однако этого не произошло.

"Украина в последнее время активно деиндустриализовалась. Единственное, что нас поддерживало в более-менее вменяемом состоянии — это агросектор, да и то, только за счет продажи сырья", — написал он в статье для портала "Главред".

Экономист отметил, что с нынешней структурой производства на Украине можно обеспечить работой только пять-семь миллионов человек. Кроме того, эксперт обратил внимание на отсутствие в стране адекватной социально-экономической политики и плана по развитию государства.

"Потому в ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши — это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет", — подчеркнул Гаврилечко.

Он также отметил, что за последние десять лет средняя зарплата украинцев в долларовом эквиваленте не изменилась. При этом Украина — единственная из стран бывшего Советского союза, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и вовсе имеет лишь треть от него.

Причиной такой ситуации Гаврилечко назвал политику "что-то продать, чтобы стало лучше".