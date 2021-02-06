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Судно-трубоукладчик «Фортуна» начало укладку «Северного потока — 2» 

ТАСС 1 час назад
В водах Дании началось строительство «Северного потока — 2»
Фото: ТАСС
Судно-трубоукладчик "Фортуна" завершило морские испытания и 6 февраля начало укладку "Северного потока — 2" в водах Дании. Об этом сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2.

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток — 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", — сказали в компании.

В Nord Stream 2 добавили, что все работы по укладке газопровода проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями.
"Фортуна" прибыла к месту строительства трубопровода 24 января. Как сообщало датское морское управление, наряду с трубоукладочной баржей "Фортуна" вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании будет судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.
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