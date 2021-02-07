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Украина придумала способ справиться с энергетическим кризисом 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Украина решила полностью отказаться от угля
Фото: globallookpress.com
Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что страна полностью откажется от угля к 2030 году и перейдёт на «зелёную» энергию.
Мы готовы к вызовам, которые стоят перед Украиной в контексте зелёного перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора, — сказал Шмыгаль в ходе видеобеседы с представителями Германии.
Как сказано в отчёте о переговорах на портале правительства Украины, премьер-министр также обещал Европе заняться трансформацией угледобывающих регионов, которых на данный момент в стране 61.
В основном — это моногорода, которые привязаны к градообразующему предприятию — угольной шахте или станции, сообщил Шмыгаль. В них старая инфраструктура 1960–1980-х годов. Но киевские власти уже работают над программами по отказу от использования угля на ближайшие девять лет.
При этом глава правительства Украины признаёт, что истощение и закрытие шахт, а также постепенный отказ от угольной промышленности в целом создадут среди населения социальную напряжённость.
Он надеется, что Киеву удастся социально обеспечить людей, которые сегодня работают на угольных предприятиях страны.
Тем временем, атомная энергетика в стране оставляет желать лучшего. 6 февраля сразу в двух регионах Украины — Винницкой и Львовской областях — отключились энергоблоки на атомных электростанциях, писал NEWS.ru.
Причиной в первом случае стал шум в топке котла, а во втором неисправность автомата безопасности. Экстренные отключения серьёзно усложняют работу энергосистемы Украины, сообщил украинский депутат. Оператор «Укрэнерго» пытается сбалансировать ситуацию, используя другие источники.
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Экономика , Денис Шмыгаль , Правительство Украины
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