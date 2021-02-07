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Украинцев призвали готовиться к африканским зарплатам 

Майк Габриелян 2 часа назад
Экономист предрек украинцам африканские зарплаты
Фото: РИА Новости
Украинский экономист Юрий Гаврилечко назвал «ненаучной фантастикой» прогноз киевских властей о том, что к 2030 году Украина догонит Польшу по экономическим показателям.
Эксперт посмеялся над чрезмерным оптимизмом правительства и посоветовал украинцам готовиться к африканским зарплатам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колонку Гаврилечко в украинском сетевом издании.

«В ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши — это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет», — написал эксперт.

Он отметил, что Украина в последнее время активно теряет индустрию. Сельское хозяйство еще поддерживает экономику некогда богатой советской республики в более-менее вменяемом состоянии. Однако и аграрный сектор держится лишь за счет продажи сырья.
Сейчас Украина — единственная из стран бывшего Советского Союза, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и вовсе имеет лишь треть от него.
Причинами катастрофической ситуации Гаврилечко считает отсутствие нормальной стратегии развития экономики, четкого политического плана. Чиновники руководствуется идеей «что-то продать, чтобы стало лучше».

«Единственное, что нас ждёт — падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время», — заявил украинский экономист.

Ранее «Рамблер» сообщал, что украинский экономист назвал Украину «кукурузной страной», стремительно теряющей технологии, промышленность и собственных граждан, уезжающих батрачить в Польшу.
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