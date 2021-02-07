США откажутся от угля к 2033 году 

Управление энергетической информации Америки прогнозирует, что доля угля в производстве электроэнергии будет расти в ближайшие два года. В 2021 году эта доля составит 22%, а в 2022 году — уже 24%.

Эта тенденция связана с ростом стоимости природного газа и не продлится дольше двух лет. В долгосрочной перспективе уголь будет заменяться возобновляемыми источниками электроэнергии.

По словам аналитиков, в 2030 году на возобновляемые источники будет приходиться 39% электроэнергии в США. В 2035 году этот показатель должен вырасти до 55%. Уголь полностью исчезнет из энергосистемы страны к 2033 году.