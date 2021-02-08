Аналитик назвал два условия роста рубля

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что к началу марта курс доллара упадет до 72,5-73 рублей, если нефть останется дорогой и против России не введут жестких санкций.

Бабин напомнил, что 72,5 рубля доллар в последний раз стоил в конце июля 2020-го, но на прошлой неделе курс американской валюты впервые с конца января упал ниже 75 рублей.

По мнению Бабина, новые санкции США и ЕС, связанные с делами против оппозиционеров и подавлением протестов в России, будут персональными и не навредят российской экономике. Если в такой ситуации нефть Brent будет стоить 58-59 долларов за бочку, доллар подешевеет к концу февраля.

Эксперт объяснил, что в январе Brent наконец-то вернулась к обоснованной стоимости выше четырех тысяч рублей, комфортной для российского бюджета. Теперь переоценённость рубля к нефти исчезла и он будет активно следовать за ростом нефтяных цен.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи в прошлую пятницу, 5 февраля, курс доллар упал на 88,25 копейки, до 74,62 рубля. Евро впервые с 21 января стоил дешевле 90 рублей — 89,73 рубля (минус 60 копеек).

Эксперт Альфа-банка Елизавета Наумова рассказала https://www.interfax.ru/business/749658 «Интерфаксу», что нефть начала тестировать уровень в 60 долларов за баррель, это серьезно поддержало рубль.