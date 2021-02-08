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Китайцам заплатят за отказ от традиционных денег 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Китайцам заплатят за отказ от денег ради цифрового юаня
Фото: Reuters
Власти китайского Пекина готовятся запустить эксперимент, в рамках которого горожанам заплатят за временный отказ от традиционных денег в пользу разрабатываемого Народным банком Китая (Центробанк страны) цифрового юаня. Об этом сообщает CNBC.
Сообщается, что в третьей фазе масштабного эксперимента (предыдущие проводились в городах Шэнчжэнь и Сучжоу) примут участие около 50 тысяч человек, им будет выделено по 200 юаней (31 доллар). В общей сложности граждане получат 10 миллионов юаней (1,5 миллиона долларов).
Участники эксперимента смогут потратить полученные цифровые деньги в заранее определенных офлайн-магазинах или на маркетплейсе JD.com. Совершать покупки можно будет с 10 по 17 февраля, когда в Китае отмечается лунный Новый год.
Народный банк Китая является одним из нескольких мировых регуляторов, разрабатывающих собственную цифровую валюту. Подобным же занимаются центробанки Швеции, Франции, России и еще некоторых стран.
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Сама цифровая валюта, как обещают, будет схожа по своему функционалу с безналичными деньгами, однако формально будет являться третьим видом платежного средства в дополнение к существующим наличным и безналичным денежным средствам.
Сами финансовые власти стран, которые занимаются разработкой своей цифровой валюты, подчеркивают, что она не будет иметь ничего общего с криптовалютой, поскольку будет выпускаться единым эмиссионным центром в лице Центробанка — в то время, как главным признаком криптовалюты является децентрализованность.
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Комментарии 1
Экономика , Центральный банк России
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