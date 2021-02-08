В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию 

Оптовая цена на электроэнергию никак не влияет на энерготарифы для населения, которые полностью регулируются государством, напомнил замминистра энергетики Павел Сниккарс.

В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков) написала, что оптовые цены на электроэнергию в России в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десятилетие падение спроса.

"Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло", — прокомментировал Сниккарс.

Он добавил, что цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью.

"По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4%, и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции", — пояснил замминистра.

В заключение он еще раз подчеркнул, что у конечного потребителя сложностей возникнуть не должно.