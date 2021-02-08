Президент России Владимир Путин отреагировал на данные о зарплате ученых в Новосибирске словами «где деньги, Зин?».

В ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию Владимир Путин поднял вопрос зарплат сотрудников региональных учебных заведений и университетов. Видеофрагмент заседания опубликован в телеграм-канале «360».

Путин поинтересовался размером оплаты труда старшего научного сотрудника ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН » Анастасии Проскуриной.

Она сообщила, что получает 25 тысяч рублей в месяц, а во время пандемии — 32 тысячи рублей с учетом надбавок.

Путин поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова , какова средняя зарплата в регионе. Тот ответил — 39 тысяч рублей.

«Ха-ха, если 39 — средняя (зарплата) по региону, то у нее (Анастасии Проскуриной) должно быть почти 80 тысяч», — заявил президент, подразумевая договоренность, по которой ученые должны быть обеспечены зарплатой в размере 200% от среднего уровня по региону.

«Антон Германович, если вы говорите о том, что у вас информация, что 200% от среднего по регионам — где деньги, Зин?» — обратился Путин к министру финансов Антону Силуанову.

Президент поручил главам Минфина Миннауки разобраться с этим вопросом и проконтролировать распределение денег из фонда оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов.

Как сообщал «Рамблер», Владимир Путин провел заседание Совета при президенте по науке и образованию, посвященном выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.