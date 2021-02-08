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Власти готовят план помощи россиянам на 500 млрд рублей 

Вероника Полынина 1 час назад
Власти разработают план помощи россиянам на 500 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Российские власти рассматривают возможность выделения как минимум 500 млрд рублей на социальные выплаты россиянам, выяснил Reuters.
Как передает «Прайм», новые выплаты планируются в связи с недовольством граждан падением уровня доходов из-за пандемии коронавируса.
Источники Reuters в правительстве предполагают, что пакет социальной помощи может быть анонсирован президентом России Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания Совету Федерации, дата которого пока не определена.
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Один из источников утверждает, что объем плана помощи может составить половину ожидаемого объема ВВП на 2021 год, или порядка 580 млрд рублей. Другой источник называет цифру 500 млрд рублей.
Дополнительные расходы на нужды граждан должны продемонстрировать, что власти знают о проблемах народа и делают все, чтобы их решить.
Как писал «Рамблер», ранее депутат, член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила, что социальные выплаты могли бы проиндексировать на уровень выше инфляции, но на это в бюджете нет денег.
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Комментарии 37
Экономика , Светлана Бессараб , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Reuters
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