Власти разработают план помощи россиянам на 500 млрд рублей

Российские власти рассматривают возможность выделения как минимум 500 млрд рублей на социальные выплаты россиянам, выяснил Reuters.

Как передает «Прайм», новые выплаты планируются в связи с недовольством граждан падением уровня доходов из-за пандемии коронавируса.

Источники Reuters в правительстве предполагают, что пакет социальной помощи может быть анонсирован президентом России Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания Совету Федерации , дата которого пока не определена.

Один из источников утверждает, что объем плана помощи может составить половину ожидаемого объема ВВП на 2021 год, или порядка 580 млрд рублей. Другой источник называет цифру 500 млрд рублей.

Дополнительные расходы на нужды граждан должны продемонстрировать, что власти знают о проблемах народа и делают все, чтобы их решить.