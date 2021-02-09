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Курс доллара: названы худшие валюты для вложений 

Елена Прошина 1 час назад
Эксперт назвал худшие валюты для вложений
Фото: ТАСС
Эксперт «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган посоветовал вкладываться в китайский юань и рубль, а не в американскую валюту: в ближайшие месяцы курс доллара будет падать. Об этом сообщает «Прайм».
Коган рассказал, что банки ожидают в 2021 году курс в 1,25 доллара за евро (сейчас — 1,21). Однако и на евро надеяться не стоит, предупредил аналитик. Он подчеркнул, что коронавирус ударил по европейской экономике еще сильнее, чем по американской.
По мнению Когана, сложности ждут также традиционные валюты-убежища — швейцарский франк и японскую иену. Если ситуация с пандемией улучшится и начнется активное восстановление глобальной экономики, инвесторы станут уходить из этих валют в более рисковые активы.
Британский фунт — тоже не вариант для спасения сбережений, уверен аналитик. Он считает, что фунт упадет из-за введения Банком Англии отрицательных ставок, которые необходимы для смягчения последствий Brexit.
Хорошим вариантом для вложений Коган назвал юань (Китай — единственная страна с положительной динамикой экономики в 2020 году) и рубль (если против России не введут жестких санкций, а нефть останется дорогой).
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 8 февраля курс доллара упал до 74,24 рубля, потеряв 40,25 копейки. Евро подешевел на 47,75 копейки и стоил 89,46 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Экономика , Михаил Коган , Московская биржа
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