Эксперт назвал худшие валюты для вложений

Эксперт «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган посоветовал вкладываться в китайский юань и рубль, а не в американскую валюту: в ближайшие месяцы курс доллара будет падать. Об этом сообщает «Прайм».

Коган рассказал, что банки ожидают в 2021 году курс в 1,25 доллара за евро (сейчас — 1,21). Однако и на евро надеяться не стоит, предупредил аналитик. Он подчеркнул, что коронавирус ударил по европейской экономике еще сильнее, чем по американской.

По мнению Когана, сложности ждут также традиционные валюты-убежища — швейцарский франк и японскую иену. Если ситуация с пандемией улучшится и начнется активное восстановление глобальной экономики, инвесторы станут уходить из этих валют в более рисковые активы.

Британский фунт — тоже не вариант для спасения сбережений, уверен аналитик. Он считает, что фунт упадет из-за введения Банком Англии отрицательных ставок, которые необходимы для смягчения последствий Brexit.

Хорошим вариантом для вложений Коган назвал юань (Китай — единственная страна с положительной динамикой экономики в 2020 году) и рубль (если против России не введут жестких санкций, а нефть останется дорогой).