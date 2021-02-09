Эксперты обещали подорожание пива после новых мер Минфина

Впрочем, идея эта не новая. Год назад предложение ввести МРЦ на пиво предлагал Союз российских пивоваров. Тогда в Минфин было направлено соответствующее письмо. В отраслевом сообществе считают, что от низких цен на пенные напитки страдают как производители, так и потребители. В гонке за снижением затрат идет экономия на сырье.

А компании средней и малой мощности теряют каналы сбыта продукции, вынуждены работать на грани рентабельности и лишены возможности долгосрочного планирования. Поэтому в Союзе пивоваров и предлагают установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 руб. за 1 л, ПЭТ-упаковке — 90 руб. за 1 л, а при продаже на розлив — 85 руб. за 1 л.

Однако в РСПП дали негативную оценку инициативы. В письме Союза подчеркивается, что регулирование цен носит антирыночный характер, создает необоснованные ограничения и ведет к разрушению здоровой конкуренции. К тому же не стоит забывать, что пиво в последние годы и так значительно выросло в цене, в первую очередь за счет повышения акциза. А если ввести минимальную цену, тогда продавцы не смогут проводить скидочные акции. Все это лишь приведет к удорожанию продукции на полке, приведет к сокращению легальных продаж и акцизных отчислений. В этой связи комиссия по торговле попросит президента РСПП Александра Шохина довести позицию до главы Минфина Антона Силуанова