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В России может подорожать пиво 

Российская Газета и ещё 3 49 минут назад
Эксперты обещали подорожание пива после новых мер Минфина
Фото: ТАСС
Минфин обсуждает введение минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию. Об этом говорится в письме комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку, на которое ссылается "Коммерсант".
Впрочем, идея эта не новая. Год назад предложение ввести МРЦ на пиво предлагал Союз российских пивоваров. Тогда в Минфин было направлено соответствующее письмо. В отраслевом сообществе считают, что от низких цен на пенные напитки страдают как производители, так и потребители. В гонке за снижением затрат идет экономия на сырье.
А компании средней и малой мощности теряют каналы сбыта продукции, вынуждены работать на грани рентабельности и лишены возможности долгосрочного планирования. Поэтому в Союзе пивоваров и предлагают установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 руб. за 1 л, ПЭТ-упаковке — 90 руб. за 1 л, а при продаже на розлив — 85 руб. за 1 л.
Однако в РСПП дали негативную оценку инициативы. В письме Союза подчеркивается, что регулирование цен носит антирыночный характер, создает необоснованные ограничения и ведет к разрушению здоровой конкуренции. К тому же не стоит забывать, что пиво в последние годы и так значительно выросло в цене, в первую очередь за счет повышения акциза. А если ввести минимальную цену, тогда продавцы не смогут проводить скидочные акции. Все это лишь приведет к удорожанию продукции на полке, приведет к сокращению легальных продаж и акцизных отчислений. В этой связи комиссия по торговле попросит президента РСПП Александра Шохина довести позицию до главы Минфина Антона Силуанова.
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В самом же Минфине уточнили, что введение МРЦ на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. "Мы внесли соответствующие предложения в ЕЭК. Решений пока нет", — пояснил представитель Минфина.
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Комментарии 3
Экономика , Антон Силуанов , Александр Шохин , Российский союз промышленников и предпринимателей , Минфин , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС
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