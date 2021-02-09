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Правительство прокомментировало сообщения о новых мерах соцподдержки 

РИА Новости 1 час назад
Правительство России прокомментировало сообщения о якобы новом пакете соцподдержки: поддержка носит долгосрочный, системный характер, инструментарий расширяется, об этом сообщила пресс-служба кабмина.
В понедельник агентство Reuters опубликовало статью, где говорится о якобы новом пакете соцподдержки на сумму не менее 6,7 миллиарда долларов, который рассматривает российское правительство.

"Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения — основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание", — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что выполнение социальных обязательств государства перед гражданами имеет приоритетный характер при определении основ государственной политики, долгосрочном планировании, верстке федерального бюджета.
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"Каждый год для граждан реализуется целый ряд мер социальной поддержки, от различных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, содействия в переобучении и трудоустройстве. Перечень таких инструментов постоянно расширяется", — добавили в пресс-службе кабмина.

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Экономика , Видео , Правительство РФ , Reuters
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